Comune, oltre 5 milioni per eco-bus e nuova casa di riposo

PORDENONE – Il Comune di Pordenone ha liberato risorse per oltre 5 milioni con una variazione di bilancio approvata dalla giunta su proposta del sindaco Ciriani e dell’assessore Burgnich. Più di 4,2 milioni permetteranno di sostituire i mezzi Atap con nuovi bus ecologici, mentre altri 884 mila euro finanzieranno la progettazione della casa di riposo che verrà realizzata a Villanova.

Tra maggiori entrate e spese, la manovra prevede anche altre operazioni. Le principali riguardano i 170 mila euro per la copertura della palestra di Borgomeduna, 75 mila euro per rifare completamente la passerella pedonale del parco del castello di Torre, 50 mila per sistemare il parcheggio vicino al parco San Carlo e 25 mila da parte della fondazione Locatelli per il cofinanziamento della manutenzione del parco San Valentino.

La parte del leone, come detto, la fanno i «4,2 milioni di fondi ministeriali intercettati grazie al nostro impegno – spiega il sindaco Alessandro Ciriani – per finanziare l’acquisto dei bus ecologici urbani, dai 12 ai 14 nuovi veicoli. Ora si dovrà fare la gara. Sarà un rinnovo profondo del parco mezzi con una notevole ricaduta ecologica positiva sulla città».

In merito ai fondi per la casa di riposo, «finanzieranno la progettazione definitiva ed esecutiva della nuova struttura. Alla fine dell’anno prossimo, salvo imprevisti, si potranno appaltare i lavori. Sono risorse che abbiamo ottenuto dalla Regione, una ulteriore testimonianza di un rapporto tra Trieste e Pordenone che permette alla nostra città di avere più peso e più risorse».

Quanto al rifacimento della passerella pedonale del parco di Torre, il sindaco precisa che «quella attuale, realizzata in legno negli anni passati, è completamente marcia e da buttare via».