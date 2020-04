Con i maestri di Yogah Pordenone ora si pratica anche online

PORDENONE – In questo periodo di attenzione a cure e soluzioni per l’imminente, si spera, riapertura delle attività italiane, un mantra aleggia tra le sale yoga del centro internazionale Yogah di Pordenone: “va tutto bene, adesso qui ed ora!”. Sarà anche una disciplina che affonda radici ben solide nella cultura millenaria orientale ma il Metodo Yogah è profondamente italiano con i suoi campioni del mondo riconosciuti a livello internazionale Made in Italy e a guardar bene made in Friuli, dimostrando ancora una volta la capacità di ricostruzione dalle macerie di una socialità distrutta: è questa la storia appena sbocciata di Yoga Live, piattaforma internazionale di Video On Demand e Live streaming dedicata alla diffusione del Metodo Yogah. Dopo un mese di, possiamo dirlo, servizio civile di dirette Facebook gratuite per tutti sul loro canale social adesso la passione professionalità degli oltre 10 insegnanti si trasforma in una collaborazione senza più limiti. Si perché in questo mese ci sono state oltre 30 ore di diretta live, più di 70.000 visualizzazioni da tutta Italia (Roma, Bologna, Venezia, Treviso e così via) e tanta felicità nel sentirsi #lontanimavicinconyogah come recita il video di ringraziamento apparso nella rete qualche giorno fa.

Questa nuova tappa del team Yogah, l’Arte dello Yoga, nasce dalla consapevolezza che la prevenzione e il mantenimento di uno stato psico fisico in salute sia una delle modalità per affrontare al meglio questo virus: dai più piccoli ai più anziani … eh si perché il Metodo Yogah prevede 7+1 pratiche (Hatha, Therapy e altre) che coprono diverse difficoltà dai neofiti ai più esperti, insomma uno yoga davvero per tutti e per tutte le tasche grazie ad abbonamenti mensili illimitati da adesso anche online visitando il sito yogah.it