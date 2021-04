Conficoni (Pd) “disagi e improvvisazione allestimento centro vaccinale in Fiera”

PORDENONE – “Nonostante numerose sollecitazioni a risolvere il problema, i cittadini in coda per il vaccino in fiera continuano ad aspettare in piedi e all’aperto, accalcati sotto una tettoia o distanziati sotto il loro ombrello”.

Lo scrive il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, sul suo profilo facebook.

“Per chiedere come mai non sia stata allestita una sala di attesa – aggiunge – e se vi è l’intenzione di approntarla, ho presentato una interrogazione anche volta a chiarire gli aspetti economici della vicenda che mette in luce una penalizzante disparità territoriale.

Asufc, infatti, paga 230mila euro di affitto alla fiera di Udine per il centro vaccini, mentre l’Asfo non ha le risorse per dotarsi di uno spazio decente e deve affidarsi alla disponibilità di Pordenone Fiere che si accontenta di un rimborso spese risultando penalizzata”.

“La ricerca di mercato – conclude Conficoni – sulla disponibilità di idonei locali, avviata molti giorni dopo l’apertura del centro vaccinale in fiera, infine, testimonia l’imbarazzante improvvisazione con cui si sta procedendo, nonostante il sindaco di Pordenone avesse assicurato che c’era un piano pronto già lo scorso dicembre”.