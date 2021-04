Conficoni (Pd) “teniamo alte le ragioni delle Pari opportunità”

PORDENONE – “La Commissione regionale per le Pari Opportunità svolge un ruolo di fondamentale importanza e merita di essere sostenuta anche tenendo nella giusta considerazione i suoi pareri. Se la vuole davvero supportare, dunque, il consigliere regionale Alessandro Basso si unisca a noi nell’invitare l’amministrazione comunale di Pordenone a rivedere i discriminatori cartelli installati nel parcheggio di via Vesalio”.

E’ il parare di Nicola Conficoni, consigliere regionale Pd.

“Interpellando l’organismo presieduto da Dusolina Marcolin – aggiunge Conficoni – sull’improvvida iniziativa voluta dal sindaco Ciriani e pubblicizzando le sue valutazioni negative, non solo ne ho riconosciuto il ruolo, ma l’ho anche valorizzato.

Quando la giunta municipale ha annunciato che non terrà in alcun modo conto del suo autorevole pronunciamento, invece, il collega Basso è rimasto colpevolmente in silenzio, strizzando l’occhio ai supporter del primo cittadino che hanno ingiustamente attaccato la Commissione sui social.

Mettere le ragioni delle pari opportunità davanti a quelle di partito credo sia il modo migliore per difenderla”.

“Per questo spero che il collega – conclude – evidentemente ancora scosso dalla brutta figura sulle assenze dalla commissione salute, invece di mistificare in modo maldestro la realtà, faccia la sua parte.

Uniti, più facilmente possiamo fare concreti passi avanti nella direzione di una società più giusta”.