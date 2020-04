Confindustria Alto Adriatico, sfida alta formazione a distanza

PORDENONE – L’emergenza sanitaria non ferma Banca e Finanza a Pordenone, che mette in campo tutte le risorse e le capacità di cui dispone, incluse le importanti partnership economico-territoriali costruite nella fase di start-up. In questi giorni, assume particolare rilievo quella tra Confindustria Alto Adriatico e il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine (nel Centro Polifunzionale di Pordenone), presentata lo scorso 25 febbraio, una sinergia che prosegue pronta alla sfida dell’alta formazione congiunta a distanza.

A partire dalla settimana dell’8 aprile, infatti, riprenderanno le testimonianze imprenditoriali in modalità online. L’iniziativa si terrà all’interno del corso di Economia e Gestione delle Imprese, tenuto da Cristiana Compagno. La prima testimonianza prevista è quella di Paolo Candotti, vicepresidente di Confindustria Alto Adriatico e Amministratore Delegato di Marine Interiors Cabins, società del Gruppo Fincantieri.

«Aderiamo con grande entusiasmo al progetto di didattica a distanza dell’Università» ha detto Candotti ritenendo che «più che mai in questo momento il nostro contributo è importante per mantenere vivo il contatto fra gli studenti e il tessuto produttivo locale, messo a durissima prova da questa grave emergenza globale». Per Compagno «in questo periodo di difficoltà crediamo sia nostra imprescindibile responsabilità rappresentare un punto di riferimento per i nostri giovani, continuando ad accompagnarli nel loro percorso di preparazione personale e professionale, per renderli capaci di affrontare le sfide di un mondo estremamente complesso, sempre più imprevedibile e vulnerabile».