Consegna donazione Ail Pn a pediatria ospedale

PORDENONE – Oramai l’AIL PORDENONE da anni è di casa presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Pordenone presieduto dal dott. Roberto Dall’ Amico.

In questa occasione che fa seguito a innumerevoli altre situazioni di sinergia e di collaborazione concreta, materiale di grande supporto e utilità già realizzate, si é trattato della donazione di 2 lettini pieghevoli con incorporato il fasciatoio.

Alla presenza della Caposala Fedora Nascimben, del Vice Presidente AIL Vincenzo Sansalone e del socio AIL Angelo Vacchio, la Sig.ra Daniela Nadalin accompagnata dalla figlia ha voluto attraverso l’AIL PORDENONE omaggiare il reparto di materiale innovativo in ricordo del compianto marito Giancarlo Bortolussi, in segno di gratitudine verso la struttura ospedaliera e in modo particolare nel reparto che tratta e cura vite umane in tenera età e quindi meno forti e maggiormente esposte alle insidie della vita quotidiana.

Il ringraziamento sincero e caloroso è stato portato anche dalla caposala Fedora Nascimben e in rappresentanza del Presidente AIL PORDENONE Aristide Colombera e suo Consiglio dal Vice Presidente Vincenzo Sansalone.

Stefano Boscariol