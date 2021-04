Consumano in un bar, sanzionati 2 clienti e titolare dell’Eden

PORDENONE – Nell’ambito dei servizi ricompresi nei dispositivi di contenimento e contrasto all’emergenza del COVID-19 disposti dalla Questura di Pordenone, nel pomeriggio di ieri venerdì 23 aprile, alle ore 19.45 , un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante mentre percorreva questo viale Grigoletti, notava che all’interno del Bar Eden, benché risultasse essere chiuso, erano presenti il titolare e due avventori, seduti al tavolo intenti a consumare delle ordinazioni.

Riscontrata, quindi, la violazione delle normative in materia anticovid gli agenti hanno sanzionato con la pena pecuniaria di euro 400, ex art 4 del D.L. 25.03.2019 n. 19, il titolare del bar ed i 2 avventori, applicando, altresì, la chiusura per 5 giorni del pubblico esercizio.

Si precisa che già scorso 21 marzo, il titolare del Bar Eden era stato sanzionato con la chiusura di 5 giorni del pubblico esercizio per violazione delle normative in materia anticovid, allorquando gli agenti della Questura di Pordenone avevano riscontrato in analoghe circostanze la presenza all’interno del bar 6 avventori.