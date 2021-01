Continua il magic moment neroverde; Pordenone-Venezia 2-0

LIGNANO – Il Pordenone soffre ma batte il Venezia 2-0 e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato.

Il secondo successo consecutivo al Teghil di Lignano matura grazie alle reti al 34′ di Diawche si procura di astuzia e trasforma un calcio di rigore (sesto gol consecutivo in campionato per il bomber neroverde che porta il suo personale bottino stagionale in doppia cifra) e al 76′ dal Fante Ciurria.

Ramarri che salgono così a quota 27 punti in classifica al sesto posto a pari merito con il ChievoVerona.

Prossimo turno sabato 23 gennaio in trasferta a Cosenza per continuare la striscia positiva.

Il tabellino:

PORDENONE – VENEZIA 2-0

GOL: 34′ pt Diaw (rig.); 31′ st Ciurria.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco (1′ st Berra), Camporese, Barison, Chrzanowski; Zammarini, Calò (20′ st Misuraca), Scavone; Mallamo (8′ st Magnino); Ciurria (44′ st Rossetti), Diaw (20′ st Butić). A disp.: Bindi, Passador, Musiolik, Banse, Secli, Foschiani, Bassoli. All. Tesser.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro (33′ Di Mariano); Crnigoj (7′ st Esposito), Vacca (25′ pt Taugourdeau), Fiordilino (33′ st St Clair); Aramu; Johnsen (33′ st Bjarkason), Forte. A disp.: Pomini, Capello, Felicioli, Ala-Myllymaki, Bocalon, Karlsson, Svoboda. All. Zanetti.

ARBITRO: Di Martino di Teramo. Assistenti: Rossi di Novara e Della Croce di Rimini. Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia.

NOTE: ammoniti Lezzerini, Mallamo, Fiordilino. Angoli 1-9. Recupero: pt 4′; st 4′.

P.G.