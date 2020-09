Conto alla rovescia per Pn Art & Food, il 3 e 4 ottobre

PORDENONE – Conto alla rovescia per la prima edizione di Pordenone Art&Food, l’atteso festival enogastronomico in programma in città il 3 e 4 ottobre prossimi organizzato dal Comune di Pordenone in collaborazione con ConCentro, l’azienda speciale della CCIAA di Pordenone-Udine e numerosi partner tra cui la Regione FVG.

Un “evento diffuso” proposto all’interno del sistema turistico territoriale cui parteciperanno i produttori di eccellenza del Pordenonese. Le esperienze proposte accompagneranno i visitatori in un mondo di fascino, cultura, storia, identità ed autenticità che ogni prodotto enogastronomico è in grado di raccontare.

«Art and food – ha detto Guglielmina Cucci, assessore alle Attività Produttive del Comune di Pordenone – è pronta ad affascinarci con il suo mix di tradizione e innovazione. Prodotti della nostra terra che parlano di noi ma anche di creatività e fantasia.”

Professionisti del settore del turismo esperienziale racconteranno e faranno degustare vini, birra e prodotti tipici del territorio di Pordenone come ad esempio la cioccolata, eccellenza artigianale, conosciuta e apprezzata oltre i confini locali e regionali. L’offerta è importante: incontri, degustazione, visite guidate e, inoltre, incontri letterari a tema grazie alla preziosa collaborazione con pordenonelegge.it

Per assaporare le tipicità del territorio è necessario prenotare la degustazione telefonando al numero 375 5928824 (lun-ven 8:30-12:30/14:00-18:00) o inviando un messaggio WhatsApp con nome, cognome e contatto telefonico! Il costo è di 5€, da pagarsi in contanti sul posto. La disponibilità dei posti è limitata!

Gli incontri con l’autore e le visite guidate sono gratuiti: chiamare il n. 0434 520381 (lun-sab 9.30-13.00/13.30- 17.30; dom 9.30-13.00) oppure scrivere una mail a info.pordenone@promoturismo.fvg.it.

Ulteriori dettagli sui siti del Comune di Pordenone e di ConCentro.