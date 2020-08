Contributi alle famiglie per servizi socioeducativi e di baby-sitting

PORDENONE – Le famiglie che da maggio ad agosto 2020 hanno usufruito, o usufruiranno di servizi socioeducativi a supporto della genitorialità, come ad esempio centri estivi e baby sitter, possono richiedere un contributo regionale. Per conto della Regione sono erogati dai Comuni al fine di sostenere le famiglie ad affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Possono farne richiesta i nuclei familiari titolari di Carta famiglia con almeno un figlio a carico d età compresa tra 3 e 14 anni e la domanda va presentata esclusivamente online, dal 31 luglio al 15 settembre 2020 e in ogni caso a servizio concluso.

Si richiede il possesso del codice Spid – Sistema pubblico di identità digitale o il “Login FVG”.

Va precisato che la procedura di inoltro della domanda supporto tecnico riguardo all’utilizzo della piattaforma informatica regionale è disponibile il numero telefonico 040 3775252.

Il valore del rimborso varia in base alla spesa sostenuta e al numero di figli e andrà da un minimo di 150 a un massimo di 575 euro e, importante, alla domanda va allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute e quella comprovante l’avvenuto pagamento.

Chi non è in possesso di Carta famiglia può richiederla contestualmente, sempre con modalità on-line (requisiti: almeno uno dei genitori residente in regione almeno 2 anni e ISEE massimo di 30.000,00

Ulteriori informazioni, incluse le indicazioni su come presentare la domanda online sonodisponibili nel sito web del Comune di Pordenone (comune.pordenone.it/sportellosociale).