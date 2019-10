Controlli polizia locale, nessun bivacco notturno

PORDENONE – All’alba del 21 ottobre la polizia locale ha eseguito una serie perlustrazioni in parchi e zone sensibili della città per verificare l’eventuale presenza di bivacchi notturni. Ebbene, non sono state trovate persone che dormivano né tracce di bivacchi.

Il monitoraggio del territorio comunale ha riguardato i parchi San Valentino, San Carlo, Seminario e Querini, l’area dell’ex Fiera, la zona di via Giardini Cattaneo (Bronx) e via delle Grazie (ex scuola Parini). Pattugliamenti anche nei dintorni dell’auditorium Concordia, del palazzetto dello sport in Via Interna, l’area sotto il ponte di via Codafora.

L’attività di monitoraggio si è estesa anche a piazza Risorgimento, piazza Ellero dei Mille, piazza Costantini, piazzale Caduti di Nassiria, l’autostazione e la stazione ferroviaria. Nel corso dei controlli gli agenti hanno chiesto i documenti a 11 persone, identificandole. Le operazioni, cominciate alle 5, si sono concluse alle 9.

«Controlli di questo tipo – commenta l’assessore alla sicurezza Emanuele Loperfido – si svolgono con regolarità da parte dei nostri agenti. La polizia locale si muove anche in base alle segnalazioni ricevute, per questo è importante usare i canali ufficiali più che i social, telefonando al comando della municipale (0434 392811) o al numero unico per le emergenze 112».