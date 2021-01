Coronavirus, 5 professori positivi. Chiusa due giorni la primaria Rosmini

PORDENONE – Cinque insegnanti e un educatore positivi al Covid-19 e scuola Rosmini chiusa precauzionalmente per due giorni, da venerdì 29 gennaio, in via Goldoni, nel quartiere di Villanova. Duecento gli alunni rimasti a casa nel plesso dell’istituto compensivo Pordenone sud.

Aule vuote anche questo lunedi e test rinofaringei previsti a scuola per tutto il personale, compresa la dirigente Armida Muz, che ha confermato la chiusura a titolo precauzionale dell’istituto decisa dal personale del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale (Asfo).

“È stata disposta la sospensione delle lezioni nella primaria Rosmini – è stato detto alle 200 famiglie – e il plesso resterà chiuso, uffici compresi, anche il primo febbraio per l’emergenza Covid 19. Lunedì 1 febbraio, infatti, tutto il personale docente, amministrativo e ausiliario effettuerà il tampone rapido rinofaringeo”.