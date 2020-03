Coronavirus, a medici, infermieri e personale tutto, un sentito grazie

PORDENONE – Ringraziamo Laura Magagnin per la fotografia postata su facebook, scattata all’ospedale di Pordenone.

In queste difficili giornate di emergenza, determinate da un virus che riusciremo senz’altro a debellare, non dimenticheremo mai i gesti, le parole e lo starci vicini di persone, medici, infermieri e chiunque altro, combatta quotidianamente per superare l’emergenza e garantirci un pronto ritorno alla vita che tutti desideriamo.

Maurizio Pertegato