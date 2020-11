Coronavirus, Agrusti “dare trasparenza a ciô che oggi è opaco”

PORDENONE – Secondo il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, «bene ha fatto il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a chiedere un confronto diretto con il Governo in conferenza Stato – Regioni per rendere trasparente, soprattutto alla cittadinanza, ciò che sino a oggi è apparso francamente opaco.

Per fare chiarezza – ha detto ancora Agrusti – sui criteri che determinano l’appartenenza alle diverse aree in cui il Paese è stato, o viene diviso. È indispensabile che ciò avvenga affinché chi deve ottemperare alle decisioni, patendone le conseguenze, possa comprendere meccanismi e criteri che le hanno determinate».

Per il Presidente di Confindustria Alto Adriatico desta infine «sconcerto il fatto che il Governo, a distanza di sole 24 ore dall’aver validato le misure varate da alcune Regioni tra cui il Friuli Venezia Giulia, non essendo in concreto cambiato nulla, se non in meglio, e comunque senza aver neppure atteso i risultati dei provvedimenti varati, abbia disconosciuto quanto era stato concordato».