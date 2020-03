Coronavirus, appello per mascherine. C’è chi le cuce, serve tessuto

PORDENONE – Un appello per trovare il tessuto per preparare delle mascherine è stato lanciato oggi, domenica 15 marzo, da Cinzia Cibin, titolare della sartoria “Lacibi” in via Vallona 61, a Pordenone.

“Sono pronta a cucirle, ma in questo momento ho bisogno di trovare il tessuto che deve avere alcune caratteristiche particolari e una trama molto stretta”.

Si cercano aziende tessili o legate alla confezione di coprimaterassi.

E’ possibile contattarla attraverso il profilo Facebook Cinzia Cibin.

Foto Ansa.