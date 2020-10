Coronavirus, campagna in cittá di Ascom e Fipe

PORDENONE – Anche l’Ascom-Fipe (federazione Pubblici Esercizi) e Comune hanno voluto dare un segnale ulteriore di prevenzione contro il picco di contagi che si sta registra anche nella nostra regione. In questi giorni la categoria degli esercenti – guidata dal presidente Fabio Cadamuro – con il sostegno del Comune, hanno deciso di tappezzare di adesivi (ben 200 realizzati gratuitamente dalla ditta Serimarck di San Quirino) le strade del centro, i marciapiedi e le aree in prossimità delle scuole, che invitano a non abbassare la guardia e al rispetto delle regole.

Per l’assessore al commercio e polizia locale Emanuele Loperfido questa iniziativa «è un invito a una sorta di patto tra membri della comunità per fare in modo che, con piccole precauzioni, tutti quanti possiamo continuare una normale attività senza incorrere in sanzioni. Un modo, soprattutto, per contrastare il virus senza dover ricorrere a provvedimenti più restrittivi che, per altro, metterebbero in ginocchio il tessuto socio-economico».

Dal canto suo il presidente provinciale della Fipe, Fabio Cadamuro, ha dichiarato di voler interessare i Comuni della Destra Tagliamento affinché «replichino l’iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto delle regole e tutelare maggiormente la categoria».