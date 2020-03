Coronavirus, da una carrozzeria sanificazione gratuita a forze ordine

CORDENONS – Nell’attuale momento di emergenza Coronavirus, abbiamo interpellato Fiorenzo Puiatti della Carozzeria Nogaredo di Cordenons per un’ esclusiva iniziativa offerta gratuitamente dallo stesso alle Forze dell’ Ordine, Personale Sanitario, Protezione Civile e a tutti coloro che hanno a che fare con il volontariato e supporto assistenziale del Coronavirus.

Sanificazione interno autoveicoli, cosa significa?

“Preciso che svolgo la mia attività da oltre 30 anni, e in conseguenza a questa emergenza, ho avuto idea di proporre questa metodo di una macchina ad ozono che va, in 15, 20 minuti, a sanificare gli interni degli autoveicoli, purificando gli stessi e grazie alla trasformazione di anidride carbonica in ozono abbatte tutti i virus e i batteri. Telefonando allo 0434 40250 mi rendo disponibile per le prenotazioni e le dovute informazioni”.

Andando più in profondità nel dettaglio tecnico?

“Pongo questo apparecchio all’ interno dell’ auto o furgone e accendo climatizzatore e il riciclo aria interna. Esce una miscela di ozono senza additivi e profumi e grazie alla sua capacità ossidante a livello gassoso trasforma il monossido di carbonio in anidride carbonica e riesce ad ossidare la pellicola oleosa che il fumo forma sulle superfici. È anche efficace per l’ azione anti odore che esercita sui tessuti e negli anfratti. Non ha effetti dannosi nell’atmosfera perché prodotto completamente ecologico conforme agli standard ISO14001 e EMAS”.

Un’ultima curiosità: differenza tra sanificazione e igienizzazione.

“Nel primo caso va a sanificare proprio nel filtro antipolline, battericida mentre la igienizzazione non abbatte del 100 % i batteri e i virus ma si ferma solo a livello generale e non in profondità”.

Stefano Boscariol