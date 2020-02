Coronavirus: Electrolux, da lunedì 2 al lavoro con mascherina

PORDENONE – Le mascherine come dispositivo di sicurezza per prevenire la diffusione del Coronavirus: le useranno da lunedì mattina, 2 marzo, i circa 4.700 dipendenti della multinazionale Electrolux nelle sedi italiane di Porcia (Pordenone), Susegana (Treviso), Solaro (Milano), Forlì e Cerreto d’Esi (Ancona).

Lo si apprende da fonti aziendali che hanno informato con una comunicazione interna i propri addetti. Si tratta – è stato spiegato – di un provvedemmo a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le disposizioni si aggiungono alla possibilità di accedere allo smart working, già concessa dall’inizio della settimana a tutte le figure professionali che possono sfruttare questo tipo di opportunità.

Assieme alle mascherine – che dovranno essere indossate dall’inizio alla fine del turno, per poi essere smaltite con un apposito procedimento e in specifici contenitori – sono state fornite informazioni circa le modalità di utilizzo e altre precauzioni per scongiurare la diffusione del virus.