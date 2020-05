Coronavirus, Fidapa aiuta ad aiutare

PORDENONE – Come ogni altra associazione anche Fidapa, sezione di Pordenone, ha dovuto sospendere tutti gli eventi programmati. Ma se il Coronavirus ha impedito alle socie di vedersi e incontrarsi, non ne ha bloccato lo spirito e il desiderio di far sentire la loro vicinanza e solidarietà alla città per esserle d’aiuto in un momento così difficile.

Le Fidapine non solo ammirano tutti coloro che lavorano nella sanità, ma provano una gratitudine immensa perché combattono il virus in prima linea per la vita di tutti.

L’associazione, presieduta da Sonja Pin, ha perciò aderito con slancio al progetto promosso dal Lions e dall’assessore Tropeano per l’acquisto di attrezzature per l’Ospedale Civile per l’emergenza sanitaria determinata dal Covid19.

Una seconda donazione è stata devoluta all’ Emporio della Solidarietà di Via Montereale per l’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie bisognose, purtroppo sempre più numerose a causa di questo incubo che sembra non avere fine.

E, mentre ha inizio la delicata fase 2 e i negozi della città si apprestano finalmente a riaprire i battenti dopo questa lunga e interminabile pausa, Fidapa vuole ricordare a tutte le socie di continuare a rispettare le regole igieniche e di distanziamento sociale, come hanno fatto fino ad ora, consapevoli che “Divisi ma vicini” durerà ancora per poco. Presto non saremo più divisi ma solo vicini.