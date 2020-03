Coronavirus, mascherine per edicolanti fornite dal Comune

PORDENONE – Il sindaco Alessandro Ciriani, dopo l’appello degli edicolanti per la mancanza di apposite protezioni per far fronte all’emergenza coronavirus, ha fatto giungere alla sede centrale dell’Ascom un quantitativo di mascherine per il servizio reso in questo momento dai rivenditori che hanno l’edicola aperta dove i contatti con il pubblico sono frequenti.

Il presidente dell’Associazione di categoria Alberto Marchiori ha ringraziato personalmente il Sindaco per la fattiva collaborazione e la vicinanza agli imprenditori che con estrema difficoltà stanno affrontando l’emergenza della malattia.

Le mascherine possono essere ritirate all’Ascom previa telefonata allo 0434549411.