Coronavirus: morto Franco Toffolo, storico presidente associazione San Valentino

PORDENONE – Il mondo del volontariato pordenonese perde una figura di riferimento e di grande qualità. Franco Toffolo, 71 anni, ex consigliere comunale della Democrazia cristiana, sempre attivo in politica a fianco dell’ex sindaco Alvaro Cardin, in “Vivo Pordenone”, nonchè storico presidente dell’associazione San Valentino di Pordenone, è morto all’ospedale di Trieste.

Persona molto apprezzata in città, e non solo, che si è sempre spsa per gli altri, dall’inizio di marzo aveva lamentato febbre e tosse, ma le sue condizioni erano peggiorate ed era stato trasportato all’ospedale di Pordenone, intubato. Una volta arrivato l’esito positivo, il 13 marzo è stato deciso di trasferirlo in terapia intensiva a Trieste.

Toffolo era anche consigliere della Pro loco Pordenone, associazione, nata nel 1984, che Toffolo ha a lungo presieduto, con i suoi oltre 500 iscritti.

Profondo cordoglio è stato espresso dall’Ascom-Confcommercio Imprese per l’Italia di Pordenone dal presidente Alberto Marchiori, dal direttore Massimo Giordano e da tutta la struttura associativa.

In questi anni, c’è stata una stretta collaborazione con Toffolo per gli eventi che si sono svolti nel capoluogo (Incontriamoci a Pordenone, Puliamo i quartieri, Lotteria di San Valentino e l’iniziativa dei defibrillatori collocati in varie aree della città).

Lorenzo Cardin, responsabile dell’ufficio stampa Ascom e Iniziative lo ricorda con particolare affetto e, ora con profonda tristezza, per un amico che ci ha lasciati improvvisamente.

Lo ricorda con affetto anche chi scrive, legato, da lungo tempo, da una profonda amicizia. Era davvero difficile non voler bene a una persona disponibile e generosa come Franco. Sincere condoglianze, da parte di tutta la redazione di pordenoneoggi, alla moglie Arianna.

Maurizio Pertegato