Coronavirus, OrtoGiardino rinviata al 28 marzo

PORDENONE – In relazione alla crisi causata dall’improvvisa emergenza COVID-19, in linea alle disposizioni emanate con decreto congiunto del Ministero della Salute e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, per tutelare fino in fondo gli interessi di espositori e pubblico, il sereno e piacevole godimento degli eventi, Pordenone Fiere ha deciso di far slittare l’organizzazione di Ortogiardino 2020.

Le nuove date sono, quindi, quelle che vanno dal 28 marzo al 5 aprile, sempre nei padiglioni della Fiera di Pordenone.

Di conseguenza slitteranno anche le altre manifestazioni previste nel mese di marzo: ECOCASA, la fiera della bioedilizia, ristrutturazione e risparmio energetico è stata riprogrammata dal 18 al 20 aprile, con la stessa formula e negli stessi spazi.

Per quel che concerne MY FANTASTIC PETS, manifestazione molto seguita dedicata agli animali da compagnia e organizzata da Multimedia tre di Vigonovo (VE), deve ancora essere indicata una data precisa tuttavia quella più probabile è il 18 – 19 aprile 2020.

In queste ore Pordenone Fiere si è confrontata a lungo con espositori, partner, fornitori partendo dal presupposto che le fiere sono e devono rimanere dei momenti di serenità, opportunità commerciale e socialità.

Pertanto partendo da queste condizioni che consideriamo imprescindibili, Pordenone Fiere farà tutti gli sforzi necessari affinché ORTOGIARDINO, ECOCASA e le altre manifestazioni dell’anno confermino il successo degli anni scorsi. I visitatori, che solitamente provengono da tutto il Nordest e dai paesi esteri vicini, come Slovenia, Austria e Croazia, troveranno come al solito un’offerta espositiva ampia ed articolata e un ambiente gradevole dove massimizzare la loro esperienza.

Per coloro che avessero già acquistato i biglietti sul sito, confermiamo che essi saranno validi anche per le nuove date, altrimenti saremo a disposizione nei prossimi giorni per procedere il rimborso completo. A partire da questo momento è comunque possibile procedere all’acquisto di quelli per le nuove date.

Pordenone Fiere è già al lavoro per l’organizzazione di una nuova grande edizione di ORTOGIARDINO e ECOCASA e ringrazia gli espositori che hanno deciso di confermare la loro presenza nonostante i disagi che questo comporta loro.