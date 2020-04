Coronavirus, pacchetto aiuti Comune da 2,5 milioni

PORDENONE – Il Comune ha pronto un pacchetto di aiuti di almeno 2 milioni e mezzo, che si concretizzerà in contenimenti dei tributi locali e interventi per le famiglie. Alcuni interventi saranno indirizzati a tutti, altri a determinate categorie economiche più colpite”.

Lo annunciano il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore al bilancio Cristina Burgnich che in queste settimane, come aveva anticipato lo stesso Ciriani a inizio dell’emergenza, hanno lavorato al “pacchetto solidarietà” per arginare i pesanti contraccolpi economici causata dal covid-19.

“Ci sono ancora alcuni aspetti da limare – spiegano – per cui attendiamo qualche giorno per presentarlo nei dettagli alle categorie economiche e alle opposizioni, con cui siamo disponibili a discutere.

“Il piano è finanziato con risorse nostre – precisano – in attesa di eventuali interventi del Governo, che però non si sono ancora visti. Abbiamo prima dovuto mettere in sicurezza il bilancio comunale, coprendo i buchi per le minori entrate provocate dall’emergenza, pari a 3,5 milioni. E’ dunque un progetto studiato con oculatezza e coscienza, che aiuta la comunità e allo stesso tempo non pesa su chi verrà dopo di noi.

E’ un’operazione non di poco conto – concludono – l’emergenza ha costretto a passare da un bilancio di espansione a un bilancio votato al tamponamento della crisi e a misure economiche e sociali ancora più forti”.

Tra i provvedimenti ci sarà anche il rifinanziamento dei buoni spesa per gli indigenti, che sono stati polverizzati. Nel frattempo, annuncia il Comune, il pagamento della Tari 2019 viene differito per tutti a settembre