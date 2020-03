Coronavirus, percorsi triage Pronto soccorso

PORDENONE – Nel pomeriggio di oggi, 2 marzo, si è concluso l’attrezzaggio delle tende installate fuori dai Pronto Soccorso aziendali.

L’utilizzo sarà differenziato in base alle caratteristiche strutturali dei Pronto Soccorso (presenza di locali dedicati all’interno della struttura per pazienti potenzialmente infetti), l’affluenza di utenza e la situazione epidemiologica.

A Pordenone e San Vito l’utente troverà all’ingresso del Pronto Soccorso la cartellonistica che inviterà gli utenti con sintomi respiratori a recarsi nella tenda installata di fronte all’ingresso ed a suonare il campanello che troveranno all’interno.

Il personale correttamente attrezzato verificherà le condizioni dell’utente e deciderà il percorso terapeutico. Per facilitare l’utenza è prevista la presenza, almeno nelle ore di maggior afflusso, di personale volontario della Croce Rossa o personale aziendale.

Per i Pronto Soccorso con minore accesso sarà invece necessario per tutti gli utenti suonare al campanello d’ingresso al Pronto Soccorso/Punti di primo intervento: l’operatore farà alcune domande all’utente e deciderà se far entrare subito il paziente o invitarlo ad entrare nella tenda per essere poi preso in carico dal personale correttamente attrezzato.

La direzione potrà modificare le modalità d’utilizzo delle tende qualora si modificasse la situazione epidemiologica.