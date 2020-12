Coronavirus, Polizia chiude 5 giorni il Bunny Bar

PORDENONE – Nell’ambito dei servizi e dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio, finalizzati anche a verificare il rispetto delle disposizioni anticovid, alle ore 18.30 di ieri martedì 8 dicembre una pattuglia della Questura unitamente ad una pattuglia della Guardia di Finanza intervenivano a Pordenone, via di Vittorio presso il pubblico esercizio “Bunny Bar”, dove in un gazebo facente parte integrante del bar era presente un gruppo di persone sedute ad un tavolo.

Sul posto gli agenti riscontravano come gli avventori fossero intenti a consumare bevande e alimenti oltre l’orario di chiusura e non rispettando il distanziamento, essendo seduti nello stesso tavolo in più di quattro persone.

Riscontrata, quindi, la violazione dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, è scattata la sanzione di euro 400, con la chiusura del locale per cinque giorni.