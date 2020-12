Coronavirus, Polizia sanziona Bar Posta con chiusura 5 giorni

PORDENONE – Nell’ambito dei servizi disposti nella giornata di domenica 6 dicembre finalizzati al rispetto della normativa in materia anticovid, nella odierna mattinata a seguito di approfondimenti svolti per condotte rilevanti su tale tematica, sono state riscontrate alcune circostanze e irregolarità avvenute nel pomeriggio di domenica al bar Posta sito a Pordenone in piazza XX Settembre.

Infatti, è emerso come tra le ore 16 e le 18, a fronte di un tutto esaurito, venivano fatti accomodare e sedere ad alcuni tavoli più di 4 avventori, fra loro non conviventi, in violazione di quanto espressamente previsto dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.

Da qui la sanzione di euro 400 notificata al titolare e la sospensione dell’attività per giorni 5 del bar Posta.