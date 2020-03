Coronavirus, positivi in aumento (31) nel Pordenonese. Toffolo in intensiva

PORDENONE – Coronavirus: notevole aumento, anche in provincia di Pordenone, del numero dei casi di persone positive.

In base ai dati del Ministero della salute, riferiti a venerdì 13 marzo, in provincia di Pordenone erano 31 le persone risultate positive al test, in crescita rispetto al giorno prima, quando il ministero indicava in 13 i casi di positività accertati.

È di ieri la notizia di altri tre contagiati nel territorio di Caneva, due ultra ottantenni e una persona più giovane, tutti ricoverati per coronavirus. Si registra un contagiato anche a Porcia.

È ricoverato da ieri mattina, 13 marzo, in terapia intensiva all’ospedale di Trieste Franco Toffolo, presidente dell’associazione San Valentino, persona molto apprezzata in città.

Dopo giorni di febbre e tosse, mercoledì e giovedì le sue condizioni sono peggiorate e Toffolo è stato trasportato all’ospedale di Pordenone, intubato e sottoposto al test per verificare la presenza del virus.

In serata è arrivato l’esito positivo ed è stato deciso il trasferimento in terapia intensiva a Trieste.

La famiglia ha informato dell’accaduto anche i componenti dell’associazione San Valentino.

Il contagio è arrivato anche nell’azienda sanitaria di Pordenone, nella sede del Bronx, dove è emersa la positività ai virus di una dipendente amministrativa della struttura, messa in quarantena nella sua abitazione.

Il giorno prima, positivo un dipendente anche nella vicina sede dell’Inps, dove gli uffici sono stati chiusi.