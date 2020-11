Coronavirus: Prefettura, più controlli per evitare assembramenti

PORDENONE – Si è riunito nella mattinata di oggi, 11 novembre, il comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura a Pordenoneper pianificare “un rafforzamento dei controlli anti-Covid a partire dal prossimo fine settimana” nel capoluogo, si legge in una nota.

In particolare, è emersa “la necessità di prevenire il più possibile il formarsi di assembramenti, nonché l’attuazione di condotte che favoriscano lo sviluppo di contagio, soprattutto sensibilizzando la popolazione a tenere alta la soglia di attenzione con l’invito ad adottare comportamenti prudenziali quali il rigoroso utilizzo delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale”.