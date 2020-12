Coronavirus, Questore chiude per 5 giorni il Bar Cavallino

PORDENONE – Nel pomeriggio di ieri venerdì 11 dicembre, nell’ambito dei servizi di contenimento al Covid disposti dalla Questura, una pattuglia della Guardia di finanza verificava come presso il Bar Cavallino, all’interno, tre avventori fossero in piedi, al bancone del bar, intenti a consumare delle bevande, in violazione alle norme anticovid.

All’atto della contestazione i tre avventori iniziavano a mostrare segni di insofferenza tanto da far dover intervenire altre due pattuglie della Questura impegnate nei dispositivi di controllo.

Uno dei tre avventori in evidente stato di ubriachezza chiamava quindi il 112 pronunciando frasi sconnesse contro gli operatori delle forze dell’ordine.

Al termine delle attività il cliente alticcio veniva deferito ex art 688 cp, ubriachezza molesta, il titolare del bar segnalato ex art. 691 C.P., per aver somministrato bevande alcoliche a persona in evidente stato di alterazione.

Riscontrate anche le violazioni dell’art 4 del DL 25 marzo 2020 n. 19, al titolare del bar ed ai tre clienti è stata applicata la sanzione di euro 400 e disposta la chiusura del pubblico esercizio per 5 giorni.