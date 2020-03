Coronavirus, rinviato pagamento Tari attivitá produttive

PORDENONE – Il Comune ha deciso di differire il termine di pagamento della seconda rata Tari 2019 dal 31 marzo al 31 maggio 2020 per le attività produttive.

Il provvedimento riguarda tutte le utenze non domestiche, dai ristoranti ai negozi, dai cinema alle attività artigianali e agli uffici. Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 già consegnato.

La delibera è stata adottata nell’ultima giunta su proposta dell’assessore al bilancio Maria Cristina Burgnich. «Una misura – spiega lo stesso assessore – per dare una mano almeno riguardo i termini degli adempimenti fiscali, considerato l’impatto economico negativo del coronavirus. Stiamo inoltre studiando altri provvedimenti per agevolare le attività commerciali e produttive».

Quello dello slittamento di due mesi della tassa rifiuti non è l’unico intervento del Comune per fornire un aiuto nell’emergenza. Nei giorni scorsi è stata infatti comunicata la decurtazione della retta ai due asili nido comunali per le giornate di chiusura.

Infine, vista la penuria di gel igienizzanti per lavarsi le mani, il sindaco Ciriani ha fatto acquistare 2500 flaconcini per fornire le tre farmacie comunali della città. I dispenser di gel saranno acquistabili dai cittadini da giovedì o venerdì della prossima settimana alle farmacie «Montereale» (via Montereale 61), «Grigoletti» (viale Grigoletti 1) e Cappuccini (via Cappuccini 11). Da precisare che al momento i flaconcini non sono ancora disponibili, inutile dunque recarsi nelle tre farmacie prima di giovedì o venerdì prossimi.