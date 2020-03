Coronavirus: spesa a domicilio, elenco attività alimentari

PORDENONE – Nei momenti di emergenza con il coronavirus che ha stravolto la vita di tutti, attività del terziario comprese, c’è chi si mobilita per attivare il servizio di consegna a domicilio per andare incontro alle persone, soprattutto gli anziani, che per vari motivi non possono uscire dalle abitazioni.

E’ il caso del settore alimentare, che fa capo all’Ascom-Confcommercio del capoluogo, resosi disponibili a garantire il servizio alla comunità.

Lo fa, fra gli altri, il supermercato Bertanza di Fontanafredda, gestito dal presidente provinciale della categoria alimentaristi Sergio Bertanza, che si offre di portare la spesa a casa in maniera gratuita e nell’arco della giornata (basta una telefonata nell’orario di apertura del negozio o consegnando una nota con la lista dei prodotti).

La Confcommercio per facilitare le consegne a casa ha stilato un primo elenco di attività associate sul territorio – alimentari, macellerie, ortofrutta e panifici – in grado di svolgere il servizio. Nella nota diffusa dall’Associazione di categoria si invitano i commercianti a comunicare eventuali disponibilità per l’attività di consegna a domicilio (info Ascom 0434549411).

Spetta a chi organizza il servizio, esercente o piattaforma, evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali. Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali e pubblici all’interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti anche nel week end farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari (sempre garantendo la distanza di 1 metro). Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pub devono rispettare l’orario di apertura che va dalle 6 alle 18 con obbligo a carico del gestore di garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

ELENCO ATTIVITA’ ALIMENTARI DISPONIBILI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO

ALIMENTARI GAIOTTI GIACOMO & C. SNCPIAZZA GARIBALDI 61AZZANO DECIMO434647010S.G.R. UDINE SAS DI MAIOLI GIOVANNI E C.VIA ILARIA ALPI 5AZZANO DECIMO3407287091DAL CIN CHIARAVIA SANTA MARGHERITA 17BRUGNERA3332018896FURLAN FABIOP. MARTIRI GARIBALDINI 33CANEVA43479124NIVES SNC DI MASCHERIN GIULIANO & C.VIA S. CATERINA 2CHIONS434648229BORTOLIN ELENAVIA G. PASCOLI 1CORDENONS434541806BARADEL CLAUDIOV. GIOTTO – FR. CEOLINI 5FONTANAFREDDA434949079BERTANZA & C. S.R.L.VIA LATTEA 1FONTANAFREDDA434998995PALERMO TALITAVIA MANIAGO 8FRISANCO42778376ALIMENTARI SIEGA SNC DI SIEGA MARIA & C.VIA PIAVE 120MANIAGO42771535PICCIN NICLAVIA MANZONI 24MANIAGO43427971PAVEGLIO MICHELAVIA NUOVA 1MEDUNO42786154PAVEGLIO SAS DI PAVEGLIO SILVANOVIA PRINCIPALE 12MEDUNO3396207572ALZETTA ROSMARIVIA MACOR 65MONTEREALE VALCELLINA427799569CATTARUZZA DENISEPIAZZA GIULIO CESARE 2MONTEREALE VALCELLINA42775032PICCININ ORNELLA & C. SNCVIA ROMA 160PASIANO DI PORDENONE434604104PICCIN DOMENICO SNC DI PICCIN M.,F. E C.VIA GABELLI 10PORCIA434365591F.LLI BISCONTIN SNCVIA ROMA 27PORCIA434920913ANESE DENISVIA GEMELLI 17PORDENONE434572509ANTICHI SAPORI SRLVIA NUOVA DI CORVA 86/CPORDENONE434780985DE TINA FEDERICOVIA MONTEREALE 4PORDENONE3356771630L’ORTO IN CITTA’ SNC DI COSTALONGA PAOLOVIA A. GRANDI 2PORDENONE434598191M.A.R. DI PRESOTTO RAFFAELO E C.SNCVIA CARDUCCI 27PORDENONE434570177BRAN FERDINANDO SAS DI BRAN MARA & C.VIA P. REDIVO 2ROVEREDO IN PIANO43494019PANIFICIO DI POFFABRO SRLVIA MANIAGO 8SEQUALS427789020ALCO SRLVIA VERDI 3SPILIMBERGO3396336873TRIVELLI MARILENAPIAZZA VERDI 6TRAMONTI DI SOPRA427869319PANIFICIO BELLOTTO ENRICO & C. SNCVIA MONTE SEI BUSI 3SAN VITO AL TAGLIAMENTO43480272DAMA SRL – PANIFICIO NARDOVIA SAN SIMONE 31PRATA DI PORDENONE434620933BORTA ROSSELLAPIAZZALE A. DIAZ 3AVIANO434651197POLONIA FRANCESCAVIA CARDAZZO 3BUDOIA434653060COGO MARIELLA & C. SNCVIA ROMA 49CANEVA434799030IL NUOVO FORNO SRLVIA G. PASOLINI 18CASARSA DELLA DELIZIA434870722EREDI BIER SNC DI BIER RENZA & C.V. A. DIAZ 3CAVASSO NUOVO427778149BRUNI PAOLAVIA VITT. EMANUELE 55CIMOLAIS42787110ZANETTE MARIA GRAZIAPIAZZA G. MARCONI 56FIUME VENETO434958868SUPERMERCATO ZOPPOLA SASVIA PANCIERA 102ZOPPOLA434574416 MACELLERIE GRIZZO SERGIO DI GRIZZO LAURA & LUCA SNCVIA F. CAVALLOTTI 78ROVEREDO IN PIANO43494159 INFANTI ANDREAV. PASCATTI 1SAN VITO AL TAGLIAMENTO43480308 LEONE RENZOVIA MAESTRA 161CORDENONS434933159 MACELLERIA MORO SNC DI MORO GIAMPAOLO & C.VIA XX SETTEMBRE 18/AROVEREDO IN PIANO43494147 MIRONICI ENZOVL. GRIGOLETTI 64PORDENONE434363229 NADAL PIER GIOVANNIVIA SS. ROCCO E MATTEO 2BRUGNERA3334447081 POSSAMAI CHRISTIANVIA FASAN 17SACILE43470152 ROSSETTI VANNIV. PONTEBBANA 6FONTANAFREDDA434990391 TUTTOCARNI DI CESCHIA I.& C. SNCV. UMBERTO I 54SPILIMBERGO4272677 ORTOFRUTTA ELVIOS’ DI FASAN ELISA & C. SNCVIA OBERDAN 10PORDENONE43427857L’ORTO DI CASA DI INFANTI A. E TONEGUZZO E. SNCVIA MADONNA DI ROSA 35SAN VITO AL TAGLIAMENTO3494174918TAVELLA VINCENZOVIA ROMA 30SAN VITO AL TAGLIAMENTO43480844ZECCHIN ELEONORAPIAZZA CASTELLO 17VALVASONE3289362977PANIFICI PAN.LUCCHESE SNC DI LUCCHESE DARIO & C.VIA VITTORIO VENETO 4BRUGNERA434623820PANIFICIO ROSSI & C. SNC DI ROSSI PAOLOVIA BAINSIZZA 1CASARSA DELLA DELIZIA434870984PANIFICIO DE GIUSTI PAOLO & C. SNCV. ROMA N. 19CLAUT427878071VENTURINI GIANPAOLOVIA BATTAGLIONE GEMONA 114CORDOVADO43468063IL FORNO DI PIN PIERANGELO & C. SNCVIA SAN FRANCESCO 43FIUME VENETO434959108PANIFICIO PIN ALINA SNCVIA MANZONI 44FIUME VENETO434958542PANIFICIO PIN NATALE DI PIN MARZIA E BARBARA E C. SNCVIA PIAVE 41FIUME VENETO434959281PRETTO LINO RIZZIERIVIA DELLA POSTA 8PASIANO DI PORDENONE434610178COMUZZO E FIGLI DI COMUZZO FABIO & C. S.N.C.VIA S. GIULIANO 21PORDENONE434522600F.LLI MARTIN R. & S. SNCVIA GEMELLI 31PORDENONE434571424I SAPORI DEL GRANO SRLVIA SAN VALENTINO 23/CPORDENONE43440640PANIF.ROSSET DI ROSSET I. & C.SNCVL. GRIGOLETTI 86PORDENONE434360414PANIFICIO F.LLI PICCININ S.N.C.VIA DELLA FERRIERA 32PORDENONE434363022PANIFICIO REGINATO DANIELE & C. SNCVIA MONTEREALE 33/BPORDENONE3392116397PIGNAT PAOLOVIA TAGLIAMENTO 2PORDENONE434520798DAMA SRLVIA SAN SIMONE 31PRATA DI PORDENONE434620933FOLLADOR ANTONIOVIA ROMA 19PRATA DI PORDENONE434620213PAN. MASUTTI ETTORE DI MASUTTI G.& C.SNCP. ROMA 14ROVEREDO IN PIANO43494002PANIFICIO GIUST SRLVIA GARIBALDI 25SACILE3333137268F.LLI CANCIANI & C. SNCVIA S. QUIRINO 3SAN QUIRINO43491064DAL FORNER SRLVIA ROSA 66SAN VITO AL TAGLIAMENTO434874016MOLINO66 SRLVIA PORDENONE 66SAN VITO AL TAGLIAMENTO434697200PANIFICIO BELLOTTO ENRICO & C. SNCVIA MONTE SEI BUSI 3SAN VITO AL TAGLIAMENTO43480272AL PICCOLO FORNO DI COCETTA BRUNO & C. SASVIALE SS. GERVASIO E PROTASIO 27VAJONT427700730