Coronavirus: terapia intensiva, aumentano posti letto Fvg

FVG “Se non ci fossimo attrezzati a livello di pianificazione per affrontare questa emergenza non saremmo stati in grado di dare un importante aiuto alle strutture sanitarie della Lombardia ricoverando nelle nostre terapie intensive dieci pazienti gravi affetti da Covid-19″.

Lo ha detto a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso della videoconferenza sull’emergenza coronavirus con i componenti dell’Assemblea dei sindaci dell’Ambito Valli Dolomiti Friulane.

Come ha spiegato il vicegovernatore, fin da subito si è lavorato per ampliare la disponibilità delle terapie intensive, partendo dai 29 posti iniziali ai 78 attuali e fino ai 100 che verranno allestiti nella prossima settimana.

Inoltre, sul piano del contenimento, in regione si sono adottate immediatamente misure di prevenzione: tra queste, ad esempio, la chiusura delle scuole.

“Una richiesta avanzata quando non avevamo registrato ancora un contagiato”, ha ricordato Riccardi.