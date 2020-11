Coronavirus: Tropeano “dati non buoni, pressione alta sugli ospedali”

PORDENONE – “I dati di oggi venerdi 27 novembre diffusi dall’assessore Riccardi sulla pandemia da COVID-19 non ci danno ancora buone notizie”.

Lo scrive Pietro Tropeano, medico e assessore alla Cultura, sul suo profilo facebook, aggiungendo che “l’indice di contagio in FVG è in aumento di poco meno del 12% (ieri era del 10% ) con 864 nuovi contagi su 7284 tamponi effettuati. Ancora numerosi (il dato più elevato da inizio pandemia) i nostri cari che ci hanno lasciato in 35.

Come ancora importante è la pressione sui nostri ospedali regionali: poco meno di 650 ricoveri nei reparti medici COVID e di terapia intensiva ed ancora importante rimane la pressione sul nostro Santa Maria degli Angeli con oltre 160 pazienti attualmente degenti nei repardi covid.

Unica nota positiva è quella diramata dal presidente Fedriga che in relazione al miglioramento dell’indice Rt regionale ci vede mantenere la zona arancione”.