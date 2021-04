Corsi settore bar e ristoranti: iscrizioni aperte all’Ascom

PORDENONE – Inizierà lunedì 24 maggio il corso professionale abilitante “Sab (ex Rec)” per la gestione in proprio di bar e ristoranti e commercio di prodotti alimentari. Il corso è utile per l’ottenimento dell’attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di legge per poter accedere all’esame abilitante presso la Camera di Commercio.

Il corso si svolgerà in modalità online ed è organizzato da Terziaria, Centro di assistenza tecnica alle imprese di Confcommercio Pordenone autorizzato dalla regione Friuli Venezia Giulia e certificato qualità Iso 9001:2015 per le attività di formazione e consulenza alle imprese.

Nel frattempo c’è stato l’avvio del corso abilitante per Agenti d’affari in mediazione in ambito immobiliare con posti ancora disponibili.

Per informazioni ed iscrizioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio formazione di Terziaria presso l’Ascom del capoluogo (tel. 0434.549465).