Corso Vittorio Emanuele chiude al traffico per lavori

PORDENONE – Proseguono i lavori di posa delle tubazioni per la fibra ottica e rifacimento della pavimentazione in porfido in corso Vittorio Emanuele II. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza nella parte iniziale del corso, a partire da giovedì 18 luglio sarà inibito l’accesso a tutti i veicoli nel tratto compreso tra il civico 6/a (Caffè Grosmi) e l’intersezione con via Cesare Battisti (che resta percorribile). Resterà invece sempre aperto il transito ai pedoni sotto i portici. Secondo il cronoprogramma, il divieto permarrà per poco meno di un mese.

La chiusura al traffico si rende necessaria a causa delle ridotte dimensioni di questo tratto di strada, che non consentono di proseguire i lavori mantenendo aperta la viabilità, come è stato fatto nel tratto interessato fino ad ora.

I veicoli possono comunque accedere alle restanti parti di corso Vittorio. Il tratto iniziale è raggiungibile come di consueto attraverso via Mazzini e piazza Cavour; il tratto finale invece, passando da via Battisti o via del Mercato. Attenzione, il transito su via Battisti è consentito esclusivamente ai veicoli alti al massimo 2,45 metri.

Scarico merci destinate al tratto chiuso. Chi proviene da via Mazzini potrà sostare e scaricare nel primo tratto del corso, per poi tornare indietro. Chi arriva da via Battisti (ricordiamo: solo mezzi altezza max 2,45 metri) o da via del Mercato potrà sostare nei pressi dell’intersezione e poi proseguire. Attenzione, il mercoledì e il sabato – giornate di mercato cittadino – per motivi di sicurezza è vietato il transito in via Battisti ai mezzi che devono effettuare scarico merci.

La consegna della merce ai negozi va poi effettuata utilizzando carrelli a ruote o altri sistemi, passando attraverso i portici, che rimangono sempre aperti.

Tutti gli abitanti, i commercianti e gli esercenti che si trovano nel tratto di strada interessato hanno ricevuto o riceveranno nelle prossime ore informazioni dettagliate da parte del Comune.

Le modifiche alla viabilità (definite con ordinanza della polizia locale) saranno segnalate in loco.

L’amministrazione comunale si scusa per il disagio causato dai lavori, che hanno il fine di rendere Pordenone una città più funzionale e attrattiva, e ringrazia tutti per la pazienza e la collaborazione.

Info e contatti. Al fine di limitare i problemi per i cittadini e consentire la massima informazione sono stati messi a disposizione i seguenti contatti:

direzione lavori 0434/392411; ufficio commercio 0434/392454; ufficio mobilità 0434/392548; polizia locale 0434/392820; email stradeparcheggi@comune.pordenone.it

Informazioni e aggiornamenti nel sito all’indirizzo comune.pordenone.it/cantieri.

__________________________________________