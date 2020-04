COVID-19, film sperimentale made in Pordenone

PORDENONE – Nelle scorse settimane sono cominciate le riprese di COVID-19, film collettivo sperimentale nato da un’idea di Francesco Giacomel, direttore della fotografia di Pordenone.

L’idea alla base di questo progetto è quella di raccontare i sentimenti che ci accompagnano in questo periodo di reclusione forzata a causa del virus. Questo film non vuole essere una mera documentazione della realtà, non si parlerà del virus ma dell’impatto che esso ha su tutti noi.

L’autore ha spedito il concept a 7 colleghi filmmakers (Simonetta Barbon, Marco Capurso, Diego De Francesco, Giuseppe Ferreri, Salvatore Frisina, Martina Acazi, Alessia Galdieri) e ha chiesto ad ognuno di loro di realizzare dei filmati, a casa propria, che rappresentino i loro sentimenti.

Il tutto verrà consegnato ad un ulteriore autore (Alessandra Cernic) che a sua volta reinterpreterà il girato attraverso il montaggio. Un ulteriore step sarà quello dell’intervento dell’ultimo autore (Geremia Vinattieri) che interpreterà nuovamente il tutto attraverso il sound design.

Il risultato di questo esperimento sarà un film, non necessariamente narrativo, che ingloba le 10 idee e suggestioni (comprese quelle dell’autore) dei filmmakers.

Un lavoro eterogeneo con visioni totalmente differenti ma che nel prodotto finito diventerà una visione omogenea che testimonierà ed esorcizzerà questo buio periodo.

Il film potrà essere visto nelle prossime settimane sul sito www.francescogiacomel.it.