Credima “Senti chi parla!”, il 18 marzo riflettori su “Occhi e Covid-19”

PORDENONE – “Senti chi parla! Le malattie croniche in tempi di pandemia” è il

titolo di una serie di video interviste a specialisti di riferimento

del nostro territorio sul tema della Covid-19, sindrome clinica

multiorgano indotta dal nuovo coronavirus.

Il format è organizzato da Credima, la Società di Mutuo

Soccorso di Friulovest Banca, con il patrocinio dell’Azienda

Sanitaria del Friuli Occidentale, della Casa di Cura Privata “San

Giorgio” e di Federsanità Anci del FVG.

La serie di cinque incontri, condotti dal presidente di Credima

Giorgio Siro Carniello, si conclude stasera, 18 marzo, dalle 21, sui canali

social di Mutua e banca, parlando di “Occhi e Covid-19” con il

dottor Maurizio Gismondi, specialista in oftalmologia (Padova,

1991).

L’ESPERTO. Il professionista ha lavorato in passato come

oculista negli ospedali di San Vito al Tagliamento e di

Conegliano e, successivamente, presso la Soc di Oculistica

della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, dal 2007 fino

a settembre 2019. Da allora a tutt’oggi è libero professionista,

presso il reparto di Oculistica del “Policlinico Città di Udine”. È

un esperto nella terapia della maculopatia senile, retinopatia

diabetica, e patologie mediche della retina. Vicepresidente

Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità di

Pordenone dal settembre 2018

Nella specie umana, l’occhio rappresenta il principale organo di

senso: l’80% delle informazioni che dall’ambiente perviene al

cervello passa attraverso la vista. Purtroppo sono molte le

malattie che colpiscono l’occhio.

Oltre ad essere numerose, esse sono anche molto invalidanti e, dunque, tolgono

l’indipendenza e l’autonomia agli individui. Le malattie

dell’occhio possono essere di natura infettiva o degenerativa.

Quelle infettive sono oggi causa di cecità esclusivamente nei

Paesi in via di sviluppo. In quelli industrializzati, invece,

prevalgono nettamente le malattie degenerative. Sono malattie

che non hanno cause specifiche conosciute, si protraggono nel

tempo in modo irreversibile, progressivo e invalidante, senza

dare la possibilità di una piena guarigione.

Interessano tutte le età, ma il rischio maggiore lo corre la persona anziana.

MALATTIE OCULARI INFANTILI. La cecità o ipovisione

dell’infanzia si presentano con una frequenza dello 0,3 per mille

nei Paesi industrializzati e sino all’uno per mille in quelli in via di

sviluppo.

Le patologie che causano ipovisione nel bambino

sono le stesse che si manifestano nell’adulto, naturalmente con

frequenza diversa. Precisamente si tratta di: patologie retiniche

(25% dei casi); malattie corneali (20%); cataratta (13%);

glaucoma (6%); patologie globali del bulbo oculare (17%);

traumi (19%). Nel 40% dei casi le malattie causa di ipovisione

si possono prevenire.

MALATTIE OCULARI DELL’ADULTO. Provocano la cecità in

una percentuale compresa fra il 5 e l’8 per mille. Danno

ipovisione con una frequenza molto più alta, strettamente

legata all’età (nell’ultrasettantenne incidono per il 20% circa). I

problemi oculari più diffusi nell’adulto sono: le degenerazioni

maculari (giovanile, presenile e senile); la miopia degenerativa;

la retinopatia diabetica; il glaucoma cronico semplice; le

degenerazioni trapeto-retiniche; il distacco della retina; i traumi

(la causa più frequente tra i 15 e i 45 anni).