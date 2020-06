Crédit Agricole Italia a sostegno di Industrie Ilpea

PORDENONE – SACE e Crédit Agricole Italia (operativa in Friuli Venezia Giulia e Veneto attraverso Crédit Agricole FriulAdria) di nuovo insieme per favorire la crescita delle aziende italiane.

SACE ha infatti garantito, in poche ore dalla richiesta, un finanziamento erogato da Crédit Agricole Italia a favore di Industrie Ilpea S.p.A., società fondata nel 1960 e oggi leader nella progettazione e realizzazione di componenti in materiali plastici, magnetici ed in gomma.

Il finanziamento, con un valore complessivo di 5 milioni di euro, è finalizzato a sostenere il circolante, i costi del personale e gli investimenti negli stabilimenti italiani ed è stato realizzato attraverso “Garanzia Italia”, il nuovo strumento straordinario finalizzato a sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività economiche danneggiate dall’emergenza Covid-19.

Industrie Ilpea, con sede legale a Varese, opera in Italia dal 1960, con stabilimenti produttivi e centri di ricerca e sviluppo, tra cui lo stabilimento di Orcenico Superiore, in provincia di Pordenone. Unitamente alle proprie controllate, ubicate in diversi Paesi del mondo, impiega più di 3.000 dipendenti e ha realizzato nel 2019 un fatturato consolidato di oltre 260 milioni di Euro.

Il Gruppo Ilpea è leader di mercato per la fornitura di guarnizioni magnetiche per frigoriferi, destinate ai maggiori produttori multinazionali, di cui è partner strategico sin dalle origini. Realizza inoltre diversi altri componenti in plastica e gomma per il settore Appliance in generale (frigoriferi, macchine per lavaggio, asciugatrici).

Il Gruppo Ilpea ha una importante presenza anche nel mercato Automotive, fornendo a livello mondiale sia le case produttrici che i loro fornitori di primo livello, con tubi per circuiti integrati, profili vetro, polveri per sistemi insonorizzanti e finte pelli per cruscotti.

Con questa operazione Crédit Agricole Italia conferma la sua forte attenzione verso le imprese del territorio, sostenendo concretamente le eccellenze industriali del Paese. La partnership con SACE ha permesso alla banca di rispondere in maniera tempestiva in un momento di grande complessità.

La forte sinergia tra tutte le società del Crédit Agricole in Italia permette al Gruppo di affiancare le aziende con un’offerta di servizi e di prodotti a 360°.