Cresce la pallovale nelle scuole della Bassa Pordenonese

PRATA – Cresce il vivaio del Rugby Azzano-Sile, anche grazie alla sempre più intensa collaborazione con le scuole della Bassa Pordenonese. Una nuova campagna di reclutamento è iniziata da circa un mese ed ha interessato i 3 plessi dell’Istituto Comprensivo di Prata. Oltre 400 bambini delle elementari hanno avuto il loro battesimo con la pallovale grazie all’interessamento della responsabile della parte sportiva, Carla Cescutti e sotto la guida dei tecnici Mario Ferraiuolo e Federico Ferrara. Ora il Progetto Scuola si estenderà anche agli studenti di prima e seconda media per poi estendersi agli istituti di Chions, Villotta, Pravisdomini, Azzano Decimo e Pasiano. “Il Progetto Scuola porta ogni anno almeno 15-20 nuovi tesseramenti – spiega Mario Ferraiuolo, che è anche il presidente del Rugby Sile – purtroppo non abbiamo tecnici sufficienti per soddisfare tutta la richiesta che ci viene dalle scuole, altrimenti i numeri potrebbero essere di molto maggiori”. L’Azzano – Sile è quindi sempre di più il club di riferimento per la pallovale della Bassa Pordenonese.

“Nel frattempo – continua – abbiamo infoltito il settore minirugby, dove schieriamo una squadra in ogni categoria, in Under 6 e Under 12 in autonomia; Under 8 e Under 10 insieme al Rugby San Vito con il quale continua una proficua collaborazione. Il nostro obbiettivo è mettere in campo per il prossimo anno una formazione Under 14 ed iscriverci al campionato”. Intanto domenica 15 si è tenuto a Pasian di Prato l’ultimo concentramento di minirugby della fase autunnale. La seconda fase, quella di primavera, avrà inizio ai primi di febbraio.