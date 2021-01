Da lunedi’ 18 gennaio via Piave riapre temporaneamente in direzione Cordenons

PORDENONE – Da lunedì 18 via Piave riapre alla circolazione in direzione Cordenons, per circa 7-10 giorni. Chi procede nell’altro senso, da Cordenons a Pordenone, dovrà invece deviare su via Nogaredo.

I lavori per realizzare le nuove fognature e acquedotto, allacciamenti compresi, procedono, così come va avanti la costruzione dei nuovi marciapiedi. Via Galilei rimane a senso unico verso via Piave. Via Sauro, infine, chiude del tutto dall’incrocio con via Piave fino al cimitero.