Da lunedì 9 chiuso accesso auto a via De Paoli da via Damiani

PORDENONE – Per esigenze legate ai lavori, da lunedì 9 settembre verrà chiuso l’ingresso alle auto in via De Paoli per chi proviene da via Damiani.

La chiusura interesserà il primo tratto di via De Paoli (fino al civico 23) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 fino a dicembre, salvo imprevisti o maltempo prolungato.

Dunque, alla fine dei lavori giornalieri sul cantiere verrà ripristinata la normale viabilità.

I sabati e le domeniche e i festivi il varco rimarrà aperto tutto il giorno. In ogni caso i pedoni potranno transitare sette giorni su sette.

Inoltre le auto potranno sempre entrare in via De Paoli dai due accessi di via Oberdan per proseguire verso corso Garibaldi.