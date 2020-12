Da mercoledì 9 agevolazioni sulla sosta. Ciriani: “Aiuto concreto al commercio”

PORDENONE – Da mercoledì 9 e per tutto il periodo festivo scattano le agevolazioni decise dal Comune sulla sosta, ampie come mai prima. I parcheggi blu su strada saranno gratuiti il venerdì dalle 15, sabato tutto il giorno e domenica (come sempre) tutto il giorno. I parcheggi multipiano (Vallona, Oberdan, Candiani, Rivierasca, Tribunale, Corte del Bosco) saranno gratuiti tutti i giorni dalle 15. Domenica, come sempre, saranno gratuiti tutto il giorno. Per gli abbonati ai parcheggi in struttura e su strada è previsto un bonus di 10 euro valido come voucher da convertire nel mese successivo.

L’intento dichiarato di tali misure è supportare il commercio, le botteghe e i locali della città. “In un momento come questo – spiega il sindaco Alessandro Ciriani – il Comune ha deciso di sostenere convintamente i nostri commercianti. La decisione di garantire una fascia così ampia di parcheggi gratuiti significa sostenere da un lato il commercio, dall’altro invitare tutti a venire a Pordenone, pur nello scrupoloso rispetto di norme nazionali e ordinanze regionali. Spesso si va nei centri commerciali perchè i parcheggi sono gratuiti, ebbene in città c’è un “centro commerciale naturale” bellissimo, illuminato con splendide luci e con le note della filodiffusione, luogo ideale per vivere il clima natalizio e dare una mano ai nostri negozi e locali”.

Per l’assessore Emanuele Loperfido “solidarietà e sostegno al commercio per noi non è solo uno slogan. Abbiamo investito più di 60 mila euro per fare in modo che chi viene a spendere nei negozi in città abbia il vantaggio dei parcheggi gratuiti. E’ un supporto al commercio locale e a tutta la comunità”.