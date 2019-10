“Dalla stanza di Miriam”, lunedì 28 in Biblioteca

üPORDENONE- Il Circolo della cultura e delle arti, lunedì 28 ottobre alle 17.30, nella sala Teresina Degan della Biblioteca Civica di Pordenone, ospiterà Massimo Neri con il suo ultimo libro di poesie “DALLA STANZA DI MIRIAM”.

La presentazione dell’incontro, che vedrà la partecipazione degli attori Enzo Samaritani e Maria Grazia Di Donato, sarà curata da Franca Benvenuti.

Massimo Neri – poeta per passione – come lui stesso ama definirsi, scrive sonetti in dialetto romanesco da moltissimi anni con un’attenzione particolare al filone storico come la raccolta dedicata alla Grande Guerra.

Le poesie del libro, recentemente pubblicato, rappresentano una novità sia per la scelta di rimare in italiano, che per i temi trattati. La stanza di Miriam, la donna amata dal poeta, diventa il luogo privilegiato per ammirare la natura nel suo eterno divenire, per riportare alla memoria sapori e profumi di un tempo lontano, per osservare i sentimenti genuini e profondi della gente, di quella gente che crede fortemente nel valore delle proprie radici, nell’amore, declinato in tutte le sue forme, nell’ideale di Patria, nella pace e nel rispetto dell’altro.

Proprio nel cantare le cose essenziali della vita, con parole semplici ma intense, va ricercato il senso profondo della