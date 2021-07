Destinato, nuovo singolo estivo per la giovane promessa pordenonese

PORDENONE – Il suo nuovo brano, in uscita a breve, si intitola “Ikigai”. E’ scritto e prodotto da: Vincenzo Guglielmo, nome d’arte Destinato. L’ikigai (生き甲斐) (iki-vivere, gai-ragione) è l’equivalente giapponese di espressioni italiane quali “ragione di vita” e la ragione di vita di Destinato è la Musica.

“Con questo brano movimentato e giusto per l’estate – racconta il giovane Vincenzo, nato e residente a Pordenone, – intendo esprimere quanto sia importante per me la musica e quanto creda in quello che faccio, mettendo anche alla luce la società e il mio percorso scolastico”.

Destinato ha iniziato a muovere i primi passi nella musica sin da piccolo, imparando a suonare la batteria. La passione è cresciuta sempre di più con il tempo che passa e nel 2014 ha cominciato a lavorare come dj per feste private, suonando in alcune discoteca della zona (Royal/Mr. Charlie/Opium).

E sempre in quel periodo che ha cominciato la sua carriera di produttore, addentrandosi nel mondo pop italiano, con sfumature che richiamano l’indie, producendo basi per sè e per vari artisti della zona. Nelle estati del 2018 e 2019 ha suonato come dj a due eventi in Sicilia.

Nel 2020 ha deciso di presentare la sua musica in prima persona, facendo quello che prima aveva fatto per altri, spolverando alcune basi rimaste nel computer e iniziando a far uscire i suoi primi brani cantati, scritti e auto prodotti. Infatti, è nel marzo dello stesso anno che è uscito il suo primo singolo :”Ritrova la felicità”.

A seguire, sono stati prodotti altri singoli che hanno seguito una linea indie-pop con un tocco di unicità che strizza l’occhio alle radio. Contemporaneamente all’uscita dei pezzi, Vincenzo, ha appena superato la prima fase di un concorso internazionale (“Je so pazz”, brano dedicato a Pino Daniele) che si svolgerà a Roma questa estate, inoltre a luglio parteciperà ai casting di “Amici di Maria De Filippi”.

“Ho svariati nuovi singoli da far uscire – conclude Destinato – e da far ascoltare al mio bacino di utenza, che si allarga giorno dopo giorno costruendo, così, una fan-base solida”.

Maurizio Pertegato