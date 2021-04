PORDENONE – Coinvolgere gli uomini per affrontare il tema della violenza di genere. Assenti, invisibili e silenziosi: non tutti, ma molti purtroppo. Nel frattempo, nel 2020, durante i primi mesi dell’epidemia di Covid-19, è stato registrato un aumento del 73% delle chiamate al 1522 (numero verde messo a disposizione dal Dipartimento per le Pari Opportunità per sostenere e aiutare le donne vittime di violenza di genere e stalking) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (dati Istat 2020).

Si conferma sempre più necessario un cambiamento della cultura su cui si basa la nostra società e che si fonda sul patriarcato. Il processo di cambiamento avviato da molte realtà impegnate sul tema considerano uno degli obiettivi prioritari mettere gli uomini al centro di un nuovo processo comunicativo come destinatari e come protagonisti di una proposta di cambiamento.

A questo proposito, il Centro antiviolenza Voce Donna di Pordenone presenta online mercoledì 28 aprile, alle 18, l’incontro intitolato: “Dialogo sulla mascolinità”. Interverranno Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista, autore di diversi libri e dottore di ricerca in Estetica, il CAV Voce Donna e le associazioni che lavorano con gli uomini maltrattanti nei territori delle ex province di Pordenone e Udine (“In Prima Persona” e “L’istrice”).

L’obiettivo del confronto è dedicato al tema di come venga percepito il maschile da diverse prospettive. La convinzione condivisa è che il problema della violenza sulle donne non sia un problema solo femminile, bensì anche e soprattutto maschile: è necessario interrogarsi sui modelli esistenti sull’“essere maschi” per arrivare a un cambiamento culturale, educativo, in grado di portare a relazioni paritarie e fondate sul rispetto tra i generi.

Su questo argomento il nostro Centro è particolarmente sensibile, già da anni vengono realizzati interventi nelle scuole di diverso ordine e grado proprio con l’intento di instaurare con i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, un confronto libero e significativo sui modelli e stereotipi che ancora la società trasmette e diffonde. L’evento è disponibile collegandosi alla pagina Facebook @vocedonnaonlus.