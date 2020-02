Dinosauri “vivi”: quattro risate nella preistoria al Don Bosco

PORDENONE – E se i dinosauri tornassero tra noi? E se ricomparisse anche l’uomo di Neanderthal? A teatro questo è possibile: ma non nell’illusione che si crea sul palcoscenico, ma proprio in carne e ossa.

Perché a “Dinosaur Show ”, il fortunato spettacolo della Discovery Production che sta girando l’Italia a colpi di tutto esaurito (con un bel corredo di apparizioni televisive che l’hanno fatto conoscere al grande pubblico), quei bestioni della preistoria sono proprio lì davanti a noi. Coi loro nomi spaventosi già solo a pronunciarli, i loro ruggiti, gli occhioni che sbattono minacciosi, i musi che ondeggiano, la lunga dentatura a sega pronta a scattare su ogni pezzo di carne umana, insomma vivi e vegeti.

Lo spettacolo è in programma a Pordenone, al teatro Don Bosco, venerdì 7 febbraio. Orario spettacoli ore 18.00 e 20.30 Prenotazioni al 3669590150 orario 9.30/12.30 e 17.00/19.30.Adatto da 2 anni in su.Prezzo Bambini € 10.00 adulti € 13,00

I dinosauri in scena sono cinque (un tyrannosaurus rex, un velociraptor e un triceratopo e 2 cuccioli di trex ): cinque macchine straordinarie a grandezza naturale, costruite in gommapiuma e stoffa su uno scheletro d’acciaio, pesanti circa 40 chili e guidate all’interno da un operatore (di cui vediamo solo le gambe, comunque camuffate da zampe del dinosauro) con telecamera, monitor e joystick per guidarne i movimenti.

Un vero prodigio della tecnologia “animatronic” – ossia quella multi-disciplina che unisce anatomia, robotica, meccanica e teatro di figura per creare pupazzi con caratteristiche del tutto realistiche , che la compagnia ha importato dagli Stati Uniti, dove sono largamente usati nel cinema o nei parchi a tema.

È innegabile che la presenza dei cinque dinosauri sia il centro della messinscena.