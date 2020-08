Domande contributi allacciamento fognature

PORDENONE – La Regione FVG mette a disposizione fondi per coloro che, sia i privati cittadini che i condomìni, non sono ancora collegati alla rete fognaria pubblica.

La domanda per ottenere i contributi per l’allacciamento alla rete fognaria pubblica va presentata dalle 9.15 del 14 settembre alle 16.30 del 20 settembre 2020 e l’unico sistema è l’invio della richiesta tramite Posta Elettronica Certificata, anche se non del richiedente, all’indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it e per conoscenza alla Direzione centrale difesa dell’ambiente energia e sviluppo sostenibile – ambiente@certregione.fvg.it.

Le domande che non perverranno agli indirizzi PEC indicati verranno rigettate.

Prima di inoltrare questa richiesta però va presentata la domanda di allacciamento alla rete all’Hydrogea, sul cui sito sono spiegate nel dettaglio le procedure .

I contributi possono essere richiesti per interventi relativi ai sistemi di allacciamento alla fognatura pubblica, da realizzarsi come detto dopo la presentazione della domanda e dopo l’ottenimento del nulla osta di allacciamento.

Risorse quindi sono previste per la fornitura e la posa in opera, per scavi, per rinterri e per ripristini, per le spese di progettazione e direzione lavori. Non sono ammissibili le richieste per le spese relative alle opere fuori terra, come ad esempio grondaie, pluviali, colonne di scarico. In ogni caso il contributo può arrivare a un massimo di 3.500 euro.

Per il Comune di Pordenone, sono previsti tre casi di sostegno economico: 50% della spesa ammissibile con un ISEE fino a € 29.000,00: 40% della spesa ammissibile con ISEE maggiore di € 29.000,00 o senza ISEE e 45% della spesa ammissibile per le domande presentate dall’amministratore di condominio o dal mandatario dei condomini. In caso di comproprietà la misura del contributo è riconosciuta in relazione alla somma degli ISEE di tutti i comproprietari.

La Regione riceverà gli elenchi delle spese ammissibili dai Comuni e con delibera della Giunta regionale saranno approvate le graduatorie regionali distinte in ordine cronologico di presentazione delle domande, disponendo il riparto delle risorse a favore dei Comuni fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile.

Per i contributi tutte le informazioni, la modulistica e la normativa di riferimento sono disponibili nel sito della Regione.