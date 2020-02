Domenica amara per i Ramarri; Pordenone-ChievoVerona 0-1

UDINE – Il ChievoVerona sbanca il Fiuli 0-1 grazie alla rete di Garritano al 12′ del pt e scavalchi i Ramarri in classifica che adesso scivolano all’ottavo posto. Prossimo turno per i neroverdi in trasferta contro l’Empoli.

Il tabellino:

PORDENONE – CHIEVOVERONA 0-1

GOL: 12′ Garritano

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Vogliacco, Camporese, Bassoli, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Pobega; Tremolada (46′ Bocalon); Strizzolo (68′ Candellone), Ciurria (64′ Chiaretti). A disposizione: Bindi, Ronco, Stefani, Semenzato, Pasa, Gasbarro, Misuraca, Almici, Zammarini. Allenatore: Tesser

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Semper; Frey, Vaisanen, Leverbe, Renzetti; Garritano, Obi (73′ Zuelli), Segre; Giaccherini (68′ Vignato); Djordjevic, Meggiorini (84′ Ceter). A disposizione: Pavoni, Nardi, Cotali, Karamoko, Morsay, Rigione, Grubac, Dickmann. Allenatore: Marcolini

Arbitro Ghersini di Genova, assistenti Tardino di Milano e Annaloro di Collegno. Quarto uomo Cosso di Reggio Calabria.

NOTE: ammoniti Strizzolo, Obi, Frey, Vaisanen, Pobega. Angoli 4-5. Recupero: 0′ pt, 5′ st. Spettatori 3.417 (di cui 1.469 abbonati). Incasso 24.761 euro.

P.G.