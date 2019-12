Donazione albero Natale da Carinzia, cerimonia il 7

PORDENONE – Sabato 7 dicembre alle 15.45 avrà inizio la cerimonia di inaugurazione dell’Albero di Natale arrivato dal Land austriaco della Carinzia che in collaborazione con l’Associazione Land&Forst Betriebe Kärnten hanno donato al Comune di Pordenone come simbolo di vicinanza per le feste di Natale e fine anno.

L’abete issato in Piazzetta Calderari verrà acceso alle 16.30 dal primo cittadino di Pordenone e dal rappresentante politico del Land Carinzia Assessore Sara Schaar alla presenza di autorità italiane.

«Siamo molto grati per questo dono – afferma l’Assessora alle politiche europee e al turismo, Guglielmina Cucci, a nome di tutta l’amministrazione che rinsalda il bellissimo legame di amicizia e di cooperazione che ci lega alla Carinzia. Tale dono attesta un rapporto di buon vicinato e rinsalda i rapporti con gli amici d’oltre confine.

Con la Carinzia – prosegue l’Assessora- – stiamo lavorando a progetti comuni non solo sul fronte del turismo, con la Mostra del Pordenone, ma anche dell’economia con il progetto di collaborazione istituzionale co-finanziato dall’AICCRE FVG volto a potenziare gli scambi relativi a Industria 4.0, ricerca, innovazione e formazione nell’ottica di favorire l’occupazione giovanile.

La facilità di mobilità e relazione tra le due regioni contermini offre l’occasione per creare un proficuo interscambio reciproco, anche attraverso un utilizzo congiunto delle infrastrutture.

Tra i partner coinvolti nel Pordenonese figurano i principali centri di ricerca e sperimentazione, ovvero il Polo tecnologico di Pordenone, il Consorzio universitario, la Lef (Lean experience factory, promossa da Unindustria) e Comet, in collaborazione con Eures Fvg.

In Carinzia i punti di riferimento sono l’Università della Carinzia, la Silicon Alps Cluster (cluster delle aziende in ambito tecnologico), il Gps (cluster e Scuola della meccanica e meccatronica), il Babeg (Fondo carinziano per lo sviluppo economico) e il Centro di informazione EuropeDirect di Klagenfurt.

Gli scambi tra queste realtà sono la premessa per l’elaborazione di una progettualità comune che potrà andare dalla creazione di corsi di laurea congiunti, all’attrazione dei talenti, dall’avvio di partnership in gare europee e progetti Interreg, ai viaggi di studio reciproci. Sul fronte della formazione si vuole favorire l’avvio di percorsi altamente specializzati che vadano a colmare l’attuale carenza di profili adeguati nel mercato del lavoro.

Programma

15.30 Sfilata lungo via Bertossi, Piazzetta Cavour, Corso Vittorio Emanuele II fino a giungere in Piazzetta Calderari con l’accompagnamento musicale della banda di Seeboden. In Piazzetta Calderari gli ospiti saranno attesi dalla Banda Filarmonica Città di Pordenone

15.45 Inizio delle cerimonia con esibizione delle bande musicali, Filarmonica Città di Pordenone e del coro della Carinzia „Stimmen aus Amlach“ cui seguirà la distribuzione di biscotti natalizi della Carinzia ai bambini.

16.00 Il benvenuto del sindaco Alessandro Ciriani agli ospiti e discorso del governatore della Carinzia, Peter Kaiser

16.30 Benedizione dell’albero da parte del parroco della Parrocchia del Duomo di Pordenone, Mons Quaia, accensione dell’albero e a seguire esecuzione degli inni carinziano ed italiano, canti di natale, scambio di doni e conclusione delle cerimonie alle 16.50 con la Marcia di Radetzky a cura della banda di Seeboden.