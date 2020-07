Droga, blitz della Polizia: fermati 7 ragazzi

PORDENONE – Nell’ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio attuati dalla Questura di Pordenone, con particolare riferimento al contrasto della detenzione, dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovanissimi, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1° luglio, gli Agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante – della Questura di Pordenone, hanno congiuntamente effettuato due specifici servizi antidroga.

Infatti, verso le ore 20.00, gli Agenti, nel mentre perlustravano la stazione ferroviaria cittadina, notavano una giovane ragazza che scesa da un treno appena giunto in questo capoluogo, guardandosi attorno con circospezione, si recava nel piazzale esterno dove, alla vista di una Volante della Questura, improvvisamente invertiva il senso di marcia, tentando di rientrare in stazione.

Ai poliziotti non sfuggiva questo anomalo comportamento e quindi raggiungevano la ragazza, una giovane 20enne pordenonese, chiedendole il motivo per cui avesse cambiato direzione alla vista degli Agenti.

La stessa, dal controllo, risultava avere a proprio carico una precedente segnalazione in materia di stupefacenti, tant’è che ad una ulteriore richiesta di chiarimenti, la ragazza consegnava spontaneamente un involucro in cellophane termosaldato contenente un “sasso” di sostanza stupefacente dalle caratteristiche dell’eroina, sasso di droga che risulterà essere del peso di gr. 25,3 ed eroina come riscontrato dall’esame preliminare al narcotest reagentario per gli oppiacei.

Stante la flagranza del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73 D.P.R. 309/90, gli Agenti effettuavano una perquisizione domiciliare a casa della giovane, attività di polizia che dava esito positivo, in quanto, nel soggiorno, sotto un mobile, si rinveniva e sequestrava un bilancino digitale di precisione, oltre ad un sacchetto di cellophane con parti circolari mancanti, precedentemente ritagliate, modus operandi abitualmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi di droga destinate ad essere spacciate.

Sussistendo quindi la fragranza del reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente tipo eroina, la giovane è stata arrestata ed associata alla Casa Circondariale di Trieste, a disposizione del Pubblico Ministero procedente dott. Federico FACCHIN.

Lo stupefacente ancora in sasso e quindi puro, una volta tagliato con altre sostanze, avrebbe assicurato lo smercio sulla piazza del pordenonese di ben 100 dosi che avrebbero garantito un introito illecito di circa 3.000 euro.

E sempre nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1° luglio, gli Agenti della Volante, in questo viale Dante, presso il parcheggio denominato “Vallona”, notavano sul tetto dello stesso alcuni giovani probabilmente intenti ad assumere sostanze stupefacenti.

I poliziotti, quindi, si avvicinavano alla struttura e da due entrate diverse raggiungevano il tetto, dove sorprendevano 7 giovani, 2 dei quali, alla vista dei poliziotti, tentavano la fuga scendendo le scale e raggiungendo velocemente il muro di cinta; nel frattempo, uno dei due fuggitivi veniva notato armeggiare con la mano all’interno dei pantaloni, nascondendosi dietro un’autovettura.

I poliziotti bloccavano i due giovani, rispettivamente di 18 e 16 anni, già noti agli operatori che avvertivano un forte odore di sostanza stupefacente del tipo Hashish ed infatti, sotto un’autovettura, si rinvenivano e sequestravano gr. 5,46 di Hashish ed uno spinello appena confezionato.

Venivano, altresì, generalizzati ed identificati gli altri 5 giovani, 3 ragazze e 2 ragazzi, aventi un’età ricompresa tra i 16 ed i 17 anni, risultati essere, a vario titolo, ragazzini già noti nei contesti riconducibili alle sostanze stupefacenti.

Il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio sottolinea come “continui ad essere sempre attentamente e costantemente monitorato il fenomeno dello spaccio e dell’assunzione delle sostanze stupefacenti, soprattutto fra i giovanissimi, come confermano le due attività appena concluse” evidenziando come “siano ritornate da tempo in auge droghe come l’eroina, sostanze stupefacenti comunque tutte deleterie e dannose per la salute stessa degli assuntori che, sempre più spesso, da semplici consumatori compiono quel passaggio e salto di qualità, diventando a loro volta spacciatori, facendosi carico anche di tutte le responsabilità a livello penale”.

“Quanto ai giovanissimi”, prosegue il Questore “l’invito è sempre quello di vigilare sui propri figli, perché i primi segnali di una tale fenomenologia si manifestano proprio nell’ambito domestico e, se intercettati nel loro iniziare, offrono maggiori probabilità di interventi positivi a favore degli stessi ragazzi”.